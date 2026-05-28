Pozzuoli il Macellum teatro di emozioni con Le Colonne Sonore

Il Macellum di Pozzuoli, anche chiamato Tempio di Serapide, ospiterà la rassegna musicale “Colonne Sonore”. L’evento è stato ideato da Carla Travierso e promosso dal Comune di Pozzuoli in collaborazione con la Città Metropolitana di Napoli. La manifestazione si svolgerà all’interno del monumento, conosciuto come uno dei simboli dell’area flegrea. La programmazione prevede diverse esibizioni musicali che si terranno nel sito storico.

L’iniziativa, in programma il 5, 12 e 19 giugno 2026 alle ore 20.30, trasformerà il celebre sito archeologico in uno spazio dedicato all’incontro tra musica, memoria storica e valorizzazione culturale. Per tre serate le antiche colonne del Macellum faranno da scenografia naturale a concerti pensati in dialogo con l’identità del luogo, tra colonne sonore cinematografiche, canzone d’autore e sonorità mediterranee. Il progetto nasce con l’obiettivo di restituire nuova centralità a uno dei simboli della città, aprendo il patrimonio archeologico a forme contemporanee di partecipazione culturale. Un percorso artistico che punta a creare un legame tra la storia millenaria del sito e linguaggi musicali capaci di coinvolgere pubblici diversi. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Pozzuoli, al Macellum Le Colonne Sonore, tre “concerti nella storia”

Un viaggio sinfonico tra le più celebri colonne sonore: La Corelli celebra Ennio Morricone al Teatro VerdiSabato 18 aprile alle 21, il Teatro Verdi di Forlimpopoli ospiterà il secondo appuntamento della stagione “Trame Musicali 2026”, organizzata da La...

Temi più discussi: I Free Spyrits la rock band del giornalista e scrittore Carmine Aymone live al Sea Legend - Napoli Village -; Pozzuoli al Macellum Le Colonne Sonore tre concerti nella storia; PROGRAMMA - Pozzuoli, al Macellum Le Colonne Sonore, tre concerti nella storia.

PROGRAMMA - Pozzuoli, al Macellum Le Colonne Sonore, tre concerti nella storiaColonne Sonore a cura di Carla Travierso 5, 12 e 19 giugno 2026 Macellum di Pozzuoli – Tempio di Serapide Il Comune di Pozzuoli e la Città Metropolitana di Napoli presentano Colonne Sonore, rassegna m ... napolimagazine.com

Il Macellum di Pozzuoli nel presepe della chiesa puteolana di Santa Maria delle GrazieIl Macellum di Pozzuoli nel presepe della chiesa di Santa Maria delle Grazie: è l'idea, realizzata, di quattro fedeli puteolani. L'installazione sarà visibile tutti i giorni nella parrocchia flegrea. fanpage.it