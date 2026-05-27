Pozzuoli al Macellum Le Colonne Sonore tre concerti nella storia

Da puntomagazine.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre concerti si terranno al Macellum di Pozzuoli tra il 5 e il 19 giugno 2026. La rassegna, intitolata Colonne Sonore, è curata da Carla Travierso e si svolge nel Tempio di Serapide, simbolo della città. L’evento è promosso dal Comune di Pozzuoli e dalla Città Metropolitana di Napoli.

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Colonne Sonore a cura di Carla Travierso 5, 12 e 19 giugno 2026 Macellum di Pozzuoli – Tempio di Serapide Il Comune di Pozzuoli e la Città Metropolitana di Napoli presentano Colonne Sonore, rassegna musicale in tre serate al Macellum di Pozzuoli – Tempio di Serapide, monumento simbolo della città. Per tre serate il sito archeologico accoglierà concerti pensati in dialogo con l’architettura e la memoria storica del luogo. Le antiche colonne del Macellum diventeranno la scenografia naturale di un percorso musicale tra colonne sonore, canzone d’autore e tradizione mediterranea. “Il Macellum di Pozzuoli – Tempio di Serapide rappresenta uno dei luoghi più identitari e simbolici della nostra città. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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