pozzuoli al macellum le colonne sonore tre concerti nella storia

Notizia in breve

Tre concerti si terranno al Macellum di Pozzuoli tra il 5 e il 19 giugno 2026. La rassegna, intitolata Colonne Sonore, è curata da Carla Travierso e si svolge nel Tempio di Serapide, simbolo della città. L’evento è promosso dal Comune di Pozzuoli e dalla Città Metropolitana di Napoli.