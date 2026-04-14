Un viaggio sinfonico tra le più celebri colonne sonore | La Corelli celebra Ennio Morricone al Teatro Verdi

Sabato 18 aprile alle 21, il Teatro Verdi di Forlimpopoli ospiterà il secondo appuntamento della stagione “Trame Musicali 2026”, organizzata da La Corelli. L’evento sarà dedicato a un viaggio tra le più note colonne sonore di Ennio Morricone, con un concerto che proporrà brani celebri e riconoscibili, interpretati da musicisti impegnati in un omaggio al compositore italiano. La serata si inserisce nel calendario di spettacoli che celebrano il talento e l’eredità di Morricone.

La nuova stagione “Trame Musicali 2026” prosegue il suo cammino con un evento di assoluto richiamo. Sabato 18 aprile alle 21 il sipario del Teatro Verdi di Forlimpopoli si alzerà per il secondo appuntamento della rassegna curata da La Corelli, con un tributo emozionante a Ennio Morricone, il.🔗 Leggi su Forlitoday.it La Corelli inaugura la rassegna “Moments Musicaux” con un viaggio sinfonico dedicato a Ennio MorriconeIl sipario del Teatro Walter Chiari di Cervia si prepara ad alzarsi per un appuntamento di assoluto richiamo che segna il ritorno de La Corelli con... The Music of Ennio Morricone, a Mestre le colonne sonore più iconiche del cinemaLe indimenticabili melodie di Ennio Morricone, eseguite dall’orchestra Lords of the Sound, vanno in scena a Mestre in una spettacolare cornice visiva...