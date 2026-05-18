Danzare nel vuoto l' identità negata alla ricerca del sé tra nome segreti e memoria

Venerdì 29 maggio alle 17:30 si terrà un evento presso la Biblioteca delle Oblate, nella sala Dino Campana, dedicato alla presentazione del libro “Danzare nel vuoto” della scrittrice e giornalista Sandra Mazzinghi. Durante l'incontro, sarà possibile ascoltare alcune riflessioni sul testo, che affronta temi legati all'identità, ai segreti e alla memoria. L'appuntamento è aperto a chi desidera approfondire il contenuto del libro e partecipare a un momento di confronto e discussione.

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