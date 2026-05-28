Arezzo, 28 maggio 2026 – Torna «Poti a Piedi» l’iniziativa che nel 2026 arriva alla sua settima edizione. Appuntamento domenica 7 giugno con la camminata non competitiva aperta a tutti per riscoprire e far rivivere la splendida montagna di Poti. «La novità importante di quest’anno è che, grazie alla collaborazione con il Cai – Club Alpino Italiano, sarà inaugurato il percorso permanente a piedi da Villa Severi all’Alpe di Poti, con segnaletica dedicata e logo facilmente riconoscibile per tutti i camminatori» spiega Mauro Valenti. Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Fondazione Arezzo Wave, Calcit e Cai. Un’esperienza per tutti, in cui ognuno può scegliere il proprio ritmo: passo libero in autonomia, oppure accompagnato da Guida Ambientale Escursionistica abilitata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poti a Piedi diventa un percorso naturalistico accessibile e fruibile tutto l'anno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: «Poti a Piedi» tra musica e trekking. L’iniziativa fa rivivere la montagna

A scuola a piedi o in bici: il percorso casa-scuola diventa un gioco di sostenibilità e autonomiaLa scuola primaria Mattarelli di Fratta Terme ha partecipato per il terzo anno al progetto regionale \

Poti a Piedi diventa un percorso naturalistico accessibile e fruibile tutto l'annoArezzo, 28 maggio 2026 – Torna Poti a Piedi l’iniziativa che nel 2026 arriva alla sua settima edizione. Appuntamento domenica 7 giugno con la camminata non competitiva aperta a tutti per riscoprire ... lanazione.it

Poti a Piedi tra musica e trekking. L’iniziativa fa rivivere la montagnaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it