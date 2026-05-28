Potenziamento della rete idrica | stop dell' acqua per otto ore in diverse vie
L'Acquedotto Pugliese ha programmato un'interruzione dell'erogazione idrica di otto ore in diverse vie di Oria. L'intervento fa parte di un progetto di potenziamento della rete idrica nel territorio. La sospensione è prevista in una data specifica, con l'obiettivo di migliorare la distribuzione dell'acqua e la stabilità del servizio. Non sono stati comunicati eventuali dettagli sulle aree interessate o sulle tempistiche precise dell'intervento.
ORIA - L'Acquedotto Pugliese ha avviato una serie di interventi per il potenziamento idrico nel comune di Oria. I lavori, finalizzati al miglioramento del servizio, richiederanno una temporanea sospensione dell'erogazione dell'acqua in alcune zone dell'abitato. La sospensione è programmata per il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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