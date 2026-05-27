Lavori Aqp per potenziamento della rete | stop dell' acqua nelle vie della marina

L'Acquedotto Pugliese ha iniziato lavori di potenziamento della rete idrica a Carovigno. Per permettere l'esecuzione degli interventi, è stato deciso di sospendere l’erogazione dell’acqua in alcune vie della marina. La sospensione è prevista in un orario specifico e durerà fino al termine dei lavori. Non sono stati comunicati tempi precisi per il ripristino del servizio.

CAROVIGNO - L'Acquedotto Pugliese ha avviato una serie di interventi per il potenziamento e miglioramento del servizio idrico nel territorio di Carovigno. Prevista l'installazione di nuove opere idriche, per cui sarà necessario procedere a una sospensione temporanea della normale erogazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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