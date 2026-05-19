Interruzione idrica per lavori di potenziamento | stop di otto ore nel centro abitato

Oggi nel centro abitato di Carovigno si registrerà un’interruzione dell’erogazione dell’acqua di circa otto ore a causa di lavori di potenziamento eseguiti dall’Acquedotto Pugliese. La sospensione avverrà durante la giornata, con l’obiettivo di migliorare il sistema di distribuzione idrica nel territorio. La società ha comunicato l’interruzione ai cittadini, specificando che l’intervento si svolgerà nel rispetto del cronoprogramma stabilito. La ripresa dell’erogazione è prevista al termine dei lavori.

CAROVIGNO - L'Acquedotto Pugliese ha avviato una serie di interventi per il potenziamento idrico nel comune di Carovigno. I lavori, finalizzati al miglioramento del servizio, richiederanno una temporanea sospensione dell'erogazione dell'acqua in alcune zone dell'abitato. La sospensione è. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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