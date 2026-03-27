Poste Italiane da mercoledì in pagamento le pensioni

Da mercoledì, le pensioni di aprile saranno disponibili in tutti i 72 uffici postali della provincia di Agrigento. Poste Italiane ha annunciato che i pagamenti inizieranno in quella data e proseguiranno secondo il calendario stabilito. La distribuzione riguarderà esclusivamente i clienti che hanno già ricevuto le comunicazioni ufficiali.

Poste Italiane comunica che in tutti i 72 uffici postali della provincia di Agrigento le pensioni del mese di aprile saranno in pagamento a partire da mercoledì 1. Dalla stessa data, le somme saranno accreditate anche ai titolari di Libretto di risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di carta di debito associata a conti o libretti, così come di Postepay Evolution, potranno prelevare in contanti dai 69 Atm Postamat della provincia senza recarsi allo sportello. Per evitare tempi di attesa superiori alla media, Poste Italiane invita i pensionati, ove possibile, a recarsi negli uffici in tarda mattinata o nel pomeriggio, preferendo i giorni successivi ai primi del mese. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Poste Italiane, da mercoledì in pagamento le pensioni Articoli correlati Poste italiane: in provincia di Arezzo da lunedì 2 febbraio saranno in pagamento le pensioni del meseArezzo, 29 gennaio 2026 – Poste Italiane comunica che in tutti i 94 uffici postali della provincia di Arezzo le pensioni del mese di febbraio saranno... Poste Italiane: in provincia di Frosinone da lunedì 2 febbraio saranno in pagamento le pensioni del mesePoste Italiane comunica che in tutti i 130 uffici postali della provincia di Frosinone le pensioni del mese di febbraio saranno in pagamento a... PENSIONE APRILE 2026: Data Pagamento INPS Ufficiale e Aumenti nel Cedolino Contenuti utili per approfondire Poste Italiane Temi più discussi: Poste Italiane lancia Opas totalitaria su TIM da 10,8 miliardi, obiettivo delisting; Da Sip a Poste Italiane, per Tim è un ritorno alle origini: cosa c’è dietro l’operazione da oltre 10 miliardi; Lis Holding e Lis Pay in sciopero contro Poste Italiane: Tagli agli stipendi per oltre una mensilità l'anno; Poste Italiane lancia OPAS su Telecom Italia, nasce il colosso italiano delle infrastrutture digitali. PENSIONI APRILE Pensioni di aprile: pagamento in Poste Italiane da mercoledìBari, 27 marzo 2026 – Poste Italiane annuncia che le pensioni del mese di aprile saranno disponibili a partire da mercoledì 1° aprile in tutti gli uffici postali della provincia. Le pensioni saranno ... statoquotidiano.it Poste Italiane, da mercoledì in pagamento le pensioniIn provincia disponibili agli sportelli e ai Postamat con copertura assicurativa gratuita per chi preleva in contanti ... agrigentonotizie.it Buongiorno… Qualcuno ha novità dei pagamenti Perché io sto valutando di contattare poste italiane. - facebook.com facebook 26/3/26. Dopo 30 anni Sip ritorna a casa Poste Italiane lancia di un’Opas(Offerta pubblica di acquisto e scambio)su Telecom Italia(Tim). Il nome commerciale è Tim,la ragione sociale è ancora Telecom Italia,ma per tutti Sip:si crea colosso da 27 mld € e 150.00 x.com