Il Milan sta negoziando con il centrocampista tedesco e si avvicina a un accordo. La trattativa riguarda un possibile trasferimento che potrebbe influenzare il bilancio della società. Tuttavia, alcuni analisti ritengono che il giocatore possa rappresentare una risorsa positiva per il mercato, offrendo opzioni tecniche e strategiche alla squadra. La conclusione formale dell’affare potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Notizie positive per quanto riguarda il calciomercato del Milan: Leon Goretzka si starebbe avvicinando alla firma con i rossoneri (leggi qui gli ultimi aggiornamenti). A livello tattico e come potrebbe migliorare il Diavolo con il tedesco, non ci sono dubbi (qui il nostro lungo e studiato approfondimento), i pensieri restano sulla possibile scelta economica da parte del Milan. Sappiamo bene come RedBird sia molto attenta al suo bilancio e inserire un parametro zero non è mai una cosa scontata, specialmente se si tratta di un calciatore forte e ambito come Goretzka. Se le notizie di mercato si rivelassero vere, il Milan avrebbe offerto al tedesco un contratto triennale da 5 milioni di euro netti a stagione, più un bonus alla firma.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Goretzka un problema per il bilancio? Tutt’altro: ecco perché può essere una risorsa

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