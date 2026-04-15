Il ministro della giustizia ha dichiarato che le dimore storiche dovrebbero essere valorizzate anche come risorsa economica. Durante un intervento pubblico, si è detto convinto che il patrimonio culturale italiano possa contribuire alla crescita economica del paese, oltre a rappresentare un elemento di identità. La sua proposta mira a incentivare l’uso di immobili storici a scopo produttivo, aprendo nuove possibilità di sviluppo.

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "La cultura in Italia deve essere sempre più considerata non solo come patrimonio identitario, ma anche come leva economica e produttiva capace di generare valore e sviluppo". È quanto ha affermato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, intervenendo alla 49esima Assemblea dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, dal titolo 'Patrimonio privato, valore pubblico: il ruolo delle dimore storiche per il sistema Paese', tenutasi a Roma al Teatro Argentina. Nordio ha sottolineato come nel nostro Paese persista ancora una visione che separa cultura ed economia, quasi che il valore culturale debba restare svincolato da qualsiasi logica produttiva.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cultura, Nordio: "Dimore storiche devono diventare anche risorsa economica"

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