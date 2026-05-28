Portraits on Stage 2026 | L’Arte in Cammino nella Valle dell’Aniene

Da ezrome.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La nona edizione di Portraits on Stage — Arte in Cammino si svolgerà nel 2026 nella Valle dell’Aniene. Si tratta di un festival e laboratorio dedicato all’interazione tra arte dal vivo e arte figurativa. L’evento coinvolge artisti e pubblico in attività di creazione contemporanea, con focus su performance e opere visive. La manifestazione si svolge in un contesto naturale, promuovendo l’incontro tra diverse forme artistiche.

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Cosa: Nona edizione di Portraits on Stage — Arte in Cammino, un festival e laboratorio di creazione contemporanea dedicato all’interazione tra Arte dal Vivo e Arte Figurativa.. Dove e Quando: In 9 Comuni della Valle dell’Aniene (Città Metropolitana di Roma), dal 6 giugno al 2 agosto 2026.. Perché: Per riscoprire borghi, piazze e teatri attraverso 26 spettacoli multidisciplinari, con ben 5 prime nazionali e 12 prime nel Lazio, spaziando dalla danza al circo, fino al teatro di narrazione.. Un Laboratorio di Creazione e Connessioni Territoriali. La nona edizione del festival Portraits on Stage — Arte in Cammino si prepara a trasformare l’estate della Città Metropolitana di Roma in un palcoscenico diffuso e vibrante. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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