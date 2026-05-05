Yoga Trek nella Riserva dell' Aniene

Domenica 17 maggio si terrà una nuova sessione di yoga-trek nella Riserva dell’Aniene, un parco urbano molto apprezzato. L’evento segue il successo della precedente attività svolta il mese scorso e si svolgerà all’interno dell’area verde, offrendo un’attività all’aperto a chi desidera praticare yoga immerso nella natura. La partecipazione è aperta a chi desidera unire esercizio fisico e relax in uno spazio protetto e tranquillo.

Dopo il successo del mese scorso, domenica 17 maggio replichiamo lo yoga-trek, stavolta nel meraviglioso parco urbano della Riserva dell’Aniene.L'esplorazione inizia da Casal de Pazzi, zona a vocazione popolare che da qualche anno è stato teatro di una importante riqualificazione anche grazie ai.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Trasporti: Regione Lazio, Cotral potenzia corse bus nella Valle dell’Aniene per piccoli comuniCotral potenzia i collegamenti nella Valle dell'Aniene con nuove corse a partire dal 23 febbraio. Acqua Yoga e Yoga con Campane Tibetane in Tenuta de l’AnnunziataPrendersi una pausa dalla frenesia e recuperare l’equilibrio interiore assediato dalle scadenze di lavoro e dai mille impegni di ogni giorno, può...