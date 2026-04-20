Il progetto di intervento promosso da AVS e Arezzo 2020 ha subito un cambiamento di rotta che ha suscitato molte critiche. Dopo aver inizialmente definito l'iniziativa come un esempio positivo, le parti coinvolte hanno successivamente adottato una posizione diversa, generando confusione tra i cittadini e gli addetti ai lavori. La vicenda si è sviluppata nel corso degli ultimi mesi, portando alla luce questioni legate alla trasparenza e alla coerenza delle scelte fatte.

Arezzo, 20 aprile 2026 – . L’intervento di AVS e Arezzo 2020. «Quello del candidato sindaco di FARE, Marcello Comanducci, non è un ripensamento nobile. Siamo davanti al più classico dei voltafaccia elettorali: quello che sa di fango – e non solo metaforicamente, visto che parliamo del pantano di via Fabio Filzi. Oggi, insieme al suo inseparabile braccio destro Gamurrini e alla vicesindaca Tanti, prova a sfilarsi la giacca delle responsabilità come fosse un indumento passato di moda. Ma quella giacca se l’è cucita addosso da solo quando, da assessore, ha approvato un...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - «Dal “fiore all’occhiello” al pantano: il voltafaccia che non convince»

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