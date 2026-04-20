Da fiore all’occhiello a pozza di mota | in via Filzi s’è fatto il miracolo… al contrario

In via Filzi, un tempo considerata un esempio di cura urbana, si è verificato un cambiamento drastico: il passo si trasforma da una zona fiorita a un'area caratterizzata da accumuli di acqua stagnante e sporcizia. La situazione attuale, documentata da fonti ufficiali, mostra un rapido degrado che ha attirato l'attenzione della comunità e delle autorità locali. La trasformazione ha portato a una condizione di disagio per residenti e passanti.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa AVSArezzo 2020 AREZZO – Oh via, qui si passa direttamente dal profumo dei fiori al tanfo del pantano senza nemmeno cambiarsi le scarpe. Quella che doveva essere la grande opera, il “fiore all’occhiello” bello lucido da sbandierare alle feste, è finita a bagno nella mota di via Fabio Filzi. E ora tutti a far finta di nulla. Il candidato sindaco Marcello Comanducci, insieme alla solita compagnia di giro – Gamurrini e la vicesindaca Tanti – ora prova a sfilarsi la giacca delle responsabilità come fosse un giubbotto preso ai saldi. “Un è roba mia”, pare dica.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Da “fiore all’occhiello” a pozza di mota: in via Filzi s’è fatto il miracolo… al contrario Notizie correlate «Dal “fiore all’occhiello” al pantano: il voltafaccia che non convince»Arezzo, 20 aprile 2026 – «Dal “fiore all’occhiello” al pantano: il voltafaccia che non convince». Il fiore all’occhiello? Sì… ma con l’intonaco che casca giù!A Castiglioni c’è un posto che tutti conoscono e che, diciamolo, fa anche una bella figura quando arrivano i turisti: il Palazzo Pretorio.