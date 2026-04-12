Una storica attività, attiva da oltre dieci anni e conosciuta per la sua produzione locale, si trova ora a fronteggiare una possibile chiusura. Nonostante il mercato mostri segnali di domanda, gli operatori chiedono un supporto concreto per evitare di dover abbassare definitivamente le saracinesche. La situazione ha suscitato preoccupazione tra chi lavora nel settore, mentre le istituzioni sono state informate delle difficoltà.

Il rischio di chiudere è concreto e imminente, e riguarda una realtà che in undici anni è diventata un punto di riferimento per le produzioni locali della San Marino. Il laboratorio di conserve artigianali Quattro Stagioni di Acquaviva lancia un appello pubblico, raccontando per la prima volta le difficoltà che potrebbero portare alla fine di un progetto capace di unire agricoltura, trasformazione e territorio. "Dentro un barattolo non c’è solo un prodotto finito", spiegano i fondatori. "C’è una filiera fatta di materie prime coltivate, di lavoro quotidiano e di scelte precise". Un sistema costruito nel tempo, che ha coinvolto aziende agricole, cooperative e realtà del Consorzio Terra di San Marino, dando vita a una rete produttiva solida e riconosciuta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quattro Stagioni a rischio chiusura: "C’è mercato, ma ci serve aiuto"

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