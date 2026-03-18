Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato al «Corriere della Sera» che la sua amministrazione sta «stravincendo» e che non ci vorrà molto prima di ottenere risultati. In un commento sulla NATO, ha affermato che l’organizzazione «non fa niente per noi» e che gli Stati Uniti «non cercano aiuto». La sua posizione è stata condivisa in una telefonata con il giornale, subito dopo il rifiuto europeo di inviare navi per riaprire lo stretto di Hormuz.

DALLA NOSTRA CORRISPONDENTENEW YORK – «Andiamo alla grande nella guerra. Stiamo stravincendo», ha detto il presidente Donald Trump martedì mattina in una breve telefonata con il Corriere. Era il giorno dopo il rifiuto da parte di diversi Paesi della Nato, inclusa l’Italia, di inviare navi per contribuire alla riapertura dello Stretto di Hormuz, ma il presidente si è mostrato sicuro. «Francamente, nessuno ha mai visto una cosa del genere, e non ci vorrà molto tempo». Poco dopo, Trump ha pubblicato un messaggio sul suo social Truth a proposito dell’aiuto negato agli Stati Uniti dagli «alleati» della Nato (alleati tra virgolette): «Ci hanno informato che non vogliono essere coinvolti nella nostra Operazione militare . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Trump al Corriere: "Stiamo stravincendo, non ci vorrà molto". Poi il post sulla Nato: "Non fa niente per noi, ma non ci serve aiuto"

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Trump al Corriere: «Stiamo stravincendo la guerra. E non ci vorrà ancora molto tempo. Nessuno ha mai visto una cosa del genere»Il presidente Usa in una telefonata con il «Corriere della Sera» all'indomani del no europeo all'invio di navi per riaprire lo stretto di Hormuz: «Andiamo alla grande» ... msn.com

Iran, Trump non ha dubbi: Andiamo alla grande nella guerra, stiamo stravincendo. E non abbiamo bisogno di nessunoIl Presidente americano ha commentato l’andamento del conflitto in corso, in una breve telefonata con il Corriere della Sera. affaritaliani.it

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