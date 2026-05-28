Porto Marina di Pastena la società | Integrazioni al Ministero entro i termini nuova autorizzazione paesaggistica già nel 2024 Si va avanti

Notizia in breve

La società ha dichiarato che le integrazioni richieste dal Ministero dell'Ambiente saranno inviate entro i termini e che la nuova autorizzazione paesaggistica sarà ottenuta già nel 2024. Il progetto del porto “Marina di Pastena” prosegue nonostante il dibattito aperto sulle presunte carenze e sugli approfondimenti richiesti dal Ministero. Le autorità competenti non hanno ancora rilasciato ulteriori comunicazioni ufficiali o decisioni definitive.