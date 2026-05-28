Porto Marina di Pastena la società | Integrazioni al Ministero entro i termini nuova autorizzazione paesaggistica già nel 2024 Si va avanti
La società ha dichiarato che le integrazioni richieste dal Ministero dell'Ambiente saranno inviate entro i termini e che la nuova autorizzazione paesaggistica sarà ottenuta già nel 2024. Il progetto del porto “Marina di Pastena” prosegue nonostante il dibattito aperto sulle presunte carenze e sugli approfondimenti richiesti dal Ministero. Le autorità competenti non hanno ancora rilasciato ulteriori comunicazioni ufficiali o decisioni definitive.
Continua il dibattito sul progetto del porto “Marina di Pastena” dopo gli approfondimenti e le presunte carenze che sarebbero state evidenziate dal Ministero dell'Ambiente. A prendere posizione è l'ingegnere Angelo Ilardi, amministratore delegato della società Polo Nautico e responsabile del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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