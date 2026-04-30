Porto Marina di Pastena la società Polo Nautico | Nessuno stop al progetto basta strumentalizzazioni

La società Polo Nautico ha dichiarato che non ci sono ostacoli al progetto del porto turistico Marina di Pastena, respingendo le accuse di strumentalizzazioni. La reazione arriva dopo le proteste di alcuni cittadini riguardo all’intervento previsto in tre aree, tra cui un’area vicina a una palazzata privata chiamata “Porticciolo”. La società ha inoltre precisato che la procedura di riesame della documentazione è ancora in corso.

Dopo la reazione di alcuni cittadini sul progetto del porto turistico Marina di Pastena, che comprende alsuo interno, nei tre ambiti di intervento, anche un’area prospiciente una palazzata privata a mare detta “Porticciolo”, la società Polo Nautico precisa che “la procedura per il riesame della.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Porto di Pastena, la società: “Nessuno stop”La notizia diffusa dal Comitato che non vuole il porticciolo di Pastena relativa ad una serie di osservazioni che avrebbero fermato la realizzazione... Porto Marina di Pastena, la società precisa: "Ecco la verità sul progetto, pronti al dialogo"Dopo le notizie comparse su alcuni organi di stampa relative al Progetto Porto di Pastena, ed ai tanti commenti pubblicati a mezzo social media, la... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il nuovo porto turistico di Salerno: Marina di Pastena, servono integrazioni; Porto di Pastena, il Ministero frena sul progetto e chiede chiarimenti: esulta il comitato; Porto Maria di Pastena, frenata sul progetto: dal Ministero richieste 27 integrazioni - Salernonotizie.it; Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 30 aprile - Salernonotizie.it. Marina di Pastena, nessuno stop. Esattamente il contrario!riceviamo e pubblichiamo In merito al Comunicato Stampa diffuso da alcuni cittadini sul Progetto del Porto Turistico Marina di Pastena, che comprende al suo ... gazzettadisalerno.it Porto Maria di Pastena, frenata sul progetto: dal Ministero richieste 27 integrazioniStampaFrenata sul progetto del porto Marina di Pastena. La Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – come riporta anche il qu ... salernonotizie.it Nuova polemica attorno a Marinara, il porto turistico di Marina di Ravenna. I gruppi consiliari di Fratelli d’Italia e Viva Ravenna, attraverso i capigruppo Nicola Grandi e Filippo Donati, hanno presentato un’interpellanza alla giunta in seguito alle notizie di stamp - facebook.com facebook L’ospitalità entra in porto: Marina d’Arechi investe nella formazione per un’accoglienza da 5 stelle #Nautica #Hotellerie #Formazione #Turismo #Portualità #CustomerExperience x.com