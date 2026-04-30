Porto Marina di Pastena la società Polo Nautico | Nessuno stop al progetto basta strumentalizzazioni

Da salernotoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La società Polo Nautico ha dichiarato che non ci sono ostacoli al progetto del porto turistico Marina di Pastena, respingendo le accuse di strumentalizzazioni. La reazione arriva dopo le proteste di alcuni cittadini riguardo all’intervento previsto in tre aree, tra cui un’area vicina a una palazzata privata chiamata “Porticciolo”. La società ha inoltre precisato che la procedura di riesame della documentazione è ancora in corso.

Dopo la reazione di alcuni cittadini sul progetto del porto turistico Marina di Pastena, che comprende alsuo interno, nei tre ambiti di intervento, anche un’area prospiciente una palazzata privata a mare detta “Porticciolo”, la società Polo Nautico precisa che “la procedura per il riesame della.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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