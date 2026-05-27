Progetto Marina di Pastena il Ministero evidenzia carenze nella documentazione paesaggistica | esulta il comitato Giù le mani dal Porticciolo

Notizia in breve

Il Ministero della Cultura ha inviato un documento alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio riguardo alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto del porto turistico “Marina di Pastena”. Nel testo, il Ministero evidenzia carenze nella documentazione paesaggistica presentata. Il comitato “Giù le mani dal Porticciolo” ha commentato positivamente questa comunicazione, esultando per le richieste avanzate dal Ministero.