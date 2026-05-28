porto di salerno ncc presentano esposto a gdf scrivono a de luca

Gli operatori NCC del porto di Salerno hanno depositato un esposto alla Guardia di Finanza, chiedendo chiarimenti sui pagamenti di fino a 25 euro per ogni accesso. Contestano la richiesta di pagamento e hanno scritto anche al presidente della regione, chiedendo spiegazioni sui motivi di tali costi. Finora non sono stati resi pubblici dettagli sulle motivazioni di questa richiesta. La questione riguarda le tariffe applicate per l’accesso alle aree portuali.

«Ogni giorno, all’ingresso del porto di Salerno, ai noleggiatori con conducente che si recano allo scalo per accompagnare clienti in arrivo o in partenza viene chiesta una somma in contanti che ammonta a venticinque euro. Lo dichiarano i rappresentanti di ACNCC, sigla che raduna gli operatori NCC, che annunciano un esposto alla Guardia di Finanza dove chiederanno chiarimenti su quella che definiscono una “prassi consolidata” che colpisce, a parità di accesso, solo gli NCC (ai taxi non è richiesto nulla). Nelle ultime ore, l’Autorità Portuale avrebbe mandato una richiesta ufficiale di chiarimenti alla concessionaria. «Questo è un buon primo passo, perché finalmente abbiamo un atto ufficiale col quale è stato richiesto un chiarimento. 🔗 Leggi su 2anews.it

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