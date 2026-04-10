A Fratte si discute del futuro dei rioni collinari di Salerno | Mulinaro e De Luca presentano la loro visione di città

Lo scorso martedì sera si è tenuto un incontro pubblico nei saloni parrocchiali della Chiesa della Sacra Famiglia nel quartiere Fratte di Salerno. L’evento, intitolato “Salerno che sale: prospettive e interventi per i Rioni Collinari”, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti di associazioni. Durante l’assemblea sono stati discussi i progetti e le strategie per il futuro dei rioni collinari di Salerno, in particolare Mulinaro e De Luca.

Si è svolto lo scorso martedì sera, nei saloni parrocchiali della Chiesa della Sacra Famiglia nel quartiere Fratte di Salerno, l’incontro pubblico “Salerno che sale: prospettive e interventi per i Rioni Collinari”, un appuntamento in cui hanno partecipato molti cittadini, associazioni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Amministrative Salerno, dopo De Luca a Fratte il vescovo Bellandi chiude le porte delle chieseTempo di lettura: 2 minutiDopo le polemiche esplose in seguito all’incontro organizzato ieri sera nella parrocchia di Fratte, l’Arcivescovo di... Elezioni a Salerno, Bandecchi lancia Ventura Sindaco. "La città ridotta così? Colpa di De Luca""De Luca? Un uomo che ha la responsabilità di dieci anni della Regione e ha la responsabilità di altri dieci anni di sindaco da queste parti. Si parla di: GdS / Da chi riparte l’Italia? Blocco Inter e ossatura da Premier: tutti i nomi; Zazzaroni analizza il momento difficile del calcio italiano | tra alibi e realtà in attesa delle elezioni del 22 giugno.