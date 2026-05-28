Solo il 4% dei nuovi flussi di merci nell’Alto Adriatico viene catturato, mentre il 69% delle imprese venete sceglie di spedire via Genova. Si analizzano le ragioni di questa preferenza e si cerca di capire come l’Adriatico possa intercettare i flussi di merci che attualmente vanno verso Spagna e Belgio. La questione riguarda principalmente le rotte di trasporto e le infrastrutture portuali della regione.

? Domande chiave Perché il 69% delle imprese venete preferisce spedire merci via Genova?. Come può l'Adriatico intercettare i flussi persi verso Spagna e Belgio?. Quali infrastrutture servono per superare il blocco ferroviario tra Italia e Slovenia?. Come può un sistema di cinque porti uniti abbattere i costi logistici?.? In Breve Il 69% delle imprese venete preferisce il porto di Genova per le esportazioni.. Il passaggio merci ferroviario tra Italia e Slovenia è solo al 5,2%.. Renato Brunetta e Roberto Mantovanelli propongono un sistema multiportuale integrato.. Il transito adriatico risparmia dal 7% al 16% rispetto a Genova e Marsiglia.. Al Salone Nautico di Venezia, esperti e autorità hanno evidenziato come l’arco portuale tra Ravenna, Trieste e Venezia, insieme a Koper e Rijeka, resti ai margini delle rotte commerciali mondiali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porti dell’Alto Adriatico: solo il 4% dei nuovi flussi merci catturato

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