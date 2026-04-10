Adriatico Meridionale | Di Leverano guida il sistema dei 6 porti

Il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale ha annunciato la nomina di Francesco Di Leverano come nuovo segretario generale. La decisione è stata comunicata oggi e riguarda la gestione dei sei porti che compongono il sistema. La nomina si inserisce in un processo di rinnovamento delle figure di vertice dell’ente.

Il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale ha sancito oggi la nomina di Francesco Di Leverano a nuovo segretario generale. La decisione, presa all’unanimità durante la riunione odierna, segue la proposta avanzata da Francesco Mastro, presidente dell’ente, e segna un passaggio chiave per la gestione dei sei scali che compongono il sistema portuale dell’Adriatico meridionale. L’ingegnere sessantenne assume le redini della struttura amministrativa dopo un percorso pluriennale all’interno delle dinamiche tecniche del settore. Tra il 2013 e il 2017, infatti, ha ricoperto il ruolo di dirigente presso l’ufficio Tecnico dell’allora Autorità portuale di Brindisi, per poi passare alla guida del Dipartimento tecnico dopo l’introduzione della riforma legislativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Adriatico Meridionale: Di Leverano guida il sistema dei 6 porti Nominato nuovo segretario generale dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico MeridionaleBRINDISI - Franceso Di Leverano è il nuovo segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMam). Leverano di...pinta presenta "Leverano e i suoi personaggi"C'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) LEVERANO... Temi più discussi: Adsp del Mare Adriatico Meridionale, Francesco Di Leverano nuovo segretario generale; Adriatico meridionale, Francesco Di Leverano è il nuovo segretario generale dell’Authority; Nominato nuovo segretario generale dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale. Adriatico meridionale, Francesco Di Leverano è il nuovo segretario generale dell’AuthorityFrancesco Di Leverano è il nuovo segretario generale dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale. Il Comitato di gestione dell’ente ha ... themeditelegraph.com AdSPMAM, Di Leverano nuovo segretario generale: nomina approvata all’unanimità dal Comitato di gestioneAdSPMAM: Francesco Di Leverano è il nuovo segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. Il Comitato di gestione dell’Ente ha approvato all’unanimità la proposta ... brindisilibera.it AdSPMAM: Francesco Di Leverano è il nuovo segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. Il Comitato di gestione dell’Ente ha approvato all’unanimità la proposta del presidente Mastro. Franceso Di Leverano è il nuovo - facebook.com facebook