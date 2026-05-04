Negli ultimi mesi, i porti dell'Adriatico stanno vivendo un momento di grande attenzione a causa della crisi del Canale di Suez, che ha rallentato le rotte marittime tradizionali. Questa situazione ha portato a un aumento del traffico e delle merci che transitano verso i Balcani, evidenziando la necessità di potenziare le infrastrutture portuali nelle regioni italiane. Tuttavia, alcuni scali mancano di collegamenti e strutture adeguate per sfruttare appieno questa opportunità emergente.

? Cosa scoprirai Come può la crisi di Suez trasformare i porti pugliesi?. Quali infrastrutture mancano per sfruttare il boom dei Balcani?. Perché la burocrazia digitale blocca lo sviluppo di Bari e Brindisi?. Chi deve coordinare le strategie tra le diverse Autorità Portuali?.? In Breve Scambi Italia-Balcani superati i 10 miliardi di euro nei primi undici mesi 2025.. Oltre 6 miliardi di euro di export italiano verso i paesi balcanici.. Presenza di 3000 imprese italiane in Albania e 1200 realtà in Serbia.. Carenza infrastrutture terrestri e digitali limita potenziale logistico di Bari e Brindisi.. Lunedì scorso a Bari, nel suggestivo scenario del Circolo della Vela, si è tenuto il convegno ShipMag Colloquia focalizzato sul ruolo strategico dell’Adriatico come ponte tra l’Europa e i mercati orientali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Adriatico: l’opportunità per i porti tra crisi di Suez e nuovi scambi

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La luna rossa che sorge dall'Adriatico all'avanzare della notte e il sole infuocato che spunta al nascere del giorno. Notte in tenda, gioia di stare insieme, scherzi, divertimento, la celebrazione eucaristica sotto la statua del Cristo delle Marche e un grande grazie - facebook.com facebook