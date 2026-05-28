Il difensore italiano potrebbe restare in squadra, nonostante le voci di un interesse del FC Barcelona. Le trattative sembrano essersi raffreddate nel tempo e il giocatore sembra ancora legato al club attuale. Non ci sono ancora annunci ufficiali, e il futuro del calciatore rimane incerto. La società non ha comunicato cambiamenti in merito alla sua permanenza. La situazione rimane sotto osservazione, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: El interés del FC Barcelona por Alessandro Bastoni se ha ido enfriando con el paso de las semanas. El central italiano parecía ser una de las prioridades de Deco para reforzar el eje de la defensa y el club azulgrana llegó a valorar seriamente su incorporación, consciente de que el perfil del zaguero del Inter encajaba perfectamente en la idea de juego de Hansi Flick. Sin embargo, las exigencias económicas del conjunto italiano, que se remitía a una cifra cercana a los 70 millones de euros, han complicado una operación que ahora mismo parece prácticamente descartada. –> –> –> En Italia y en el entorno azulgrana ya se hablaba incluso de un enfriamiento claro de la operación. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Porta chiusa per Bastoni: “Penso che resterà con noi”

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