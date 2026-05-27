Marotta spiazza tutti su Bastoni | Assolutamente non ha espresso la volontà di andare via Penso che resterà con noi

Marotta ha dichiarato che Bastoni non ha mai manifestato l’intenzione di lasciare la squadra e che si aspetta che rimanga. La sua posizione si riferisce alle voci di un possibile trasferimento del difensore. Finora, non ci sono state richieste ufficiali o comunicazioni da parte del giocatore o del club riguardo a un cambiamento di squadra. La dichiarazione mira a chiarire che non ci sono trattative in corso per la cessione.

Marotta sulla possibile cessione di Bastoni: «Assolutamente non ha espresso la volontà di andare via. Penso che resterà con noi». Parole chiarissime da parte di Giuseppe Marotta sul futuro di Alessandro Bastoni. Intervenuto ai microfoni di DAZN, il presidente dell’Inter ha di fatto confermato il recente interesse del Barcellona per il difensore nerazzurro, ribadendo però con decisione la volontà del giocatore di restare a Milano. Un messaggio diretto, che sottolinea come Bastoni sia considerato un elemento centrale nel progetto tecnico dell’Inter. Il difensore azzurro viene infatti ritenuto uno dei pilastri presenti e futuri della squadra, motivo per cui il club non ha alcuna intenzione di prendere in considerazione un’eventuale cessione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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