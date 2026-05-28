Pony musica e fantasia all' ippodromo

Notizia in breve

All’ippodromo di Bologna si sono svolti eventi dedicati a bambini e famiglie, con attività che combinano musica, giochi e cavalli. Durante la giornata, i visitatori hanno potuto assistere a spettacoli e partecipare a laboratori pensati per avvicinare i più piccoli al mondo degli ippici. La manifestazione ha unito intrattenimento e iniziative educative, con un’attenzione particolare alle famiglie e ai bambini presenti.