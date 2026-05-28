Pony musica e fantasia all' ippodromo
All’ippodromo di Bologna si sono svolti eventi dedicati a bambini e famiglie, con attività che combinano musica, giochi e cavalli. Durante la giornata, i visitatori hanno potuto assistere a spettacoli e partecipare a laboratori pensati per avvicinare i più piccoli al mondo degli ippici. La manifestazione ha unito intrattenimento e iniziative educative, con un’attenzione particolare alle famiglie e ai bambini presenti.
L’ippodromo di Bologna abbina da sempre gli appuntamenti a maggior tasso tecnico a tante attività dedicate a bambini e famiglie, con un’attenzione particolare all’avvicinamento dei più piccoli al mondo dei cavalli. Grazie agli istruttori del Centro Ippico Bologna Equestrian Center (BEC), le. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Notizie e thread social correlati
Rare Market Firenze: all’Ippodromo del Visarno due giorni tra arte, stile e musica vintageA Firenze, all’Ippodromo del Visarno, si svolge un evento di due giorni dedicato a arte, moda vintage e musica d’epoca.
“Uno strappo nel cielo di carta”: alla Posta Vecchia musica e personaggi sospesi tra verità e fantasiaUn nuovo spettacolo teatrale prende vita tra le mura di un’antica residenza, mescolando musica e personaggi sospesi tra realtà e immaginazione.
Si parla di: Rossini a colori con il tenore Enrico Iviglia; Il villaggio dei bambini. Centinaia di famiglie e tante associazioni colorano la Pineta.
Pony, musica e fantasia all'ippodromoL’ippodromo di Bologna abbina da sempre gli appuntamenti a maggior tasso tecnico a tante attività dedicate a bambini e famiglie, con un’attenzione particolare all’avvicinamento dei più piccoli al mond ... bolognatoday.it