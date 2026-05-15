Uno strappo nel cielo di carta | alla Posta Vecchia musica e personaggi sospesi tra verità e fantasia
Un nuovo spettacolo teatrale prende vita tra le mura di un’antica residenza, mescolando musica e personaggi sospesi tra realtà e immaginazione. L’evento si svolge all’interno di un ambiente che richiama l’universo di Pirandello, con scenografie che richiamano un cielo di carta. La rappresentazione presenta riscritture di testi, ricorda memorie e dà spazio a figure che sembrano dimenticate o sospese nel tempo. Lo spettacolo invita gli spettatori a immergersi in un viaggio tra verità e fantasia.
Uno spettacolo teatrale dentro l’universo pirandelliano tra riscritture, memoria e personaggi dimenticati. Sabato 16 maggio alle 21 e domenica 17 maggio alle 18 il teatro della Posta Vecchia di Agrigento ospiterà “Uno strappo nel cielo di carta”, studio teatrale originale e impervio dedicato ad. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Lo strappo nel cielo di carta
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