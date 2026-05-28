Ponteranica suv prende fuoco in strada | vigili del fuoco in azione

Giovedì 28 maggio, un'auto SUV ha preso fuoco in strada a Ponteranica, vicino alla rotonda di Pontesecco e al confine con Bergamo. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere l’incendio. Nessuna persona è rimasta ferita. L’auto è stata completamente danneggiata dalle fiamme. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

Un’auto ha preso fuoco nella mattinata di giovedì 28 maggio a Ponteranica, a pochi metri dalla rotonda di Pontesecco e dal confine con il territorio comunale di Bergamo. Le fiamme hanno avvolto la parte anteriore di un suv Bmw X1 parcheggiato nei pressi dei posti auto di via Pontesecco, strada secondaria collegata alla Statale 470 della Valle Brembana. Una densa colonna di fumo nero si è alzata dalla vettura in fiamme: secondo le prime informazioni, al momento del rogo non si trovavano persone all’interno del veicolo. Restano ancora da accertare le cause che hanno provocato l’incendio. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Bergamo, supportate da un’autobotte, per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’ex ristorante prende fuoco: vigili del fuoco in azione per spegnere le fiammeMartedì 7 aprile, alcuni residenti di Costa di Folgaria hanno chiamato i vigili del fuoco per segnalare un incendio nell’ex ristorante Carador.

A fuoco serre e un deposito di elettrodomestici: vigili del fuoco in azioneI Vigili del fuoco sono intervenuti a Pompei per un incendio che ha interessato alcune serre e un deposito di elettrodomestici nelle vicinanze.