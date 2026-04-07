A fuoco serre e un deposito di elettrodomestici | vigili del fuoco in azione

I Vigili del fuoco sono intervenuti a Pompei per un incendio che ha interessato alcune serre e un deposito di elettrodomestici nelle vicinanze. L'intervento è ancora in corso e sul posto si stanno affrontando le fiamme per contenere i danni. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali feriti o cause dell’incendio. La situazione rimane sotto controllo mentre le operazioni di spegnimento continuano.

Intervento in corso dei Vigili del fuoco a Pompei per l'incendio di alcune serre e di un vicino deposito di elettrodomestici. Al lavoro sul posto da stamattina due squadre dei vigili del fuoco di Napoli, provenienti dai distaccamenti di Castellammare e Torre del Greco. Il lavoro delle squadre ha evitato che il fronte di fiamma si propagasse alle vicine abitazioni. Al momento sono in corso le opere di estinzione degli ultimi focolai residui. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Storia della pasticceria di Napoli che ha inventato le sfogliatelle. Aveva chiuso, oggi riapre . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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