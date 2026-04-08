L’ex ristorante prende fuoco | vigili del fuoco in azione per spegnere le fiamme

Da trentotoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 7 aprile, alcuni residenti di Costa di Folgaria hanno chiamato i vigili del fuoco per segnalare un incendio nell’ex ristorante Carador. Le squadre di emergenza sono intervenute tempestivamente per spegnere le fiamme che si sono sviluppate nella struttura. La zona è stata messa in sicurezza e le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore. Non si segnalano feriti o danni a persone.

È stata una mattinata preoccupante quella di martedì 7 aprile per alcuni abitanti di Costa di Folgaria, che hanno allertato la Centrale unica di emergenza per un incendio divampato nell’ex struttura ricettiva Carador.L'allarme è scattato poco prima di mezzogiorno e sul posto sono intervenuti i. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Azienda agricola in fiamme, vigili del fuoco in azione per spegnere l’incendio (C’è il video)Una colonna di fumo che si innalza al cielo e le fiamme che divampano nei pressi della struttura.

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