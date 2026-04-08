L’ex ristorante prende fuoco | vigili del fuoco in azione per spegnere le fiamme

Martedì 7 aprile, alcuni residenti di Costa di Folgaria hanno chiamato i vigili del fuoco per segnalare un incendio nell’ex ristorante Carador. Le squadre di emergenza sono intervenute tempestivamente per spegnere le fiamme che si sono sviluppate nella struttura. La zona è stata messa in sicurezza e le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore. Non si segnalano feriti o danni a persone.

È stata una mattinata preoccupante quella di martedì 7 aprile per alcuni abitanti di Costa di Folgaria, che hanno allertato la Centrale unica di emergenza per un incendio divampato nell’ex struttura ricettiva Carador.L'allarme è scattato poco prima di mezzogiorno e sul posto sono intervenuti i. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Azienda agricola in fiamme, vigili del fuoco in azione per spegnere l’incendio (C’è il video)Una colonna di fumo che si innalza al cielo e le fiamme che divampano nei pressi della struttura. Leggi anche: Prende fuoco una legniaia a Vicofertile, i vigili del fuoco spengono le fiamme INCENDIO AL RISTORANTE AI MULINARS A POCHI GIORNI DAL NATALE: «BRUCIATA ANCHE L'AGEN... | 17/12/2025 Argomenti più discussi: La querelle giudiziaria, le aste a vuoto e ora l'offerta da oltre 500mila euro: l'ex ristorante verso una nuova vita; ? L’ex ristorante prende fuoco: vigili del fuoco in azione per spegnere le fiamme; Mangiare e dormire nella campagna toscana: l'ex monastero che trasforma ingredienti locali in esperienze gastronomiche; Lo chef classe’91 che guida l’unico ristorante stellato del centro di Bologna: Nicola Annunziata a I Portici. CAMION A FUOCO NEL PARCHEGGIO DI UN RISTORANTE SPOLETO. Oggi, 2 aprile, prende fuoco il rimorchio di un camion carico di rifiuti. È successo poco prima di Testaccio di Spoleto, nel parcheggio di un ristorante della zona. Sul posto, è giunta la squ - facebook.com facebook