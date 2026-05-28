Un incendio si è sviluppato in una cucina a Pontedera, generando una densa coltre di fumo. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente, riuscendo a entrare nell’appartamento nonostante le difficoltà create dal fumo. Le persone all’interno sono state evacuate in sicurezza, anche grazie all’intervento rapido dei soccorritori. Dopo aver spento le fiamme, i vigili hanno continuato a ventilare l’ambiente per rimuovere il fumo.

? Punti chiave Come hanno fatto i soccorritori a penetrare tra la fitta coltre di fumo?. Chi sono le persone che sono riuscite a evacuare l'abitazione?. Quali danni ha subito l'immobile dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco?. Perché l'incendio ha rischiato di propagarsi al resto della struttura?.? In Breve Intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco il 27 maggio.. Soccorritori hanno usato respiratori per gestire fumo in via Rinaldo Piaggio.. Collaborazione sul posto tra Polizia Locale e sanitari del 118.. Evacuazione immediata degli occupanti ha evitato feriti nell'abitazione di Pontedera.. Due squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute ieri, 27 maggio, in via Rinaldo Piaggio a Pontedera per domare un incendio scoppiato in un’abitazione intorno alle ore 15. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pontedera, rogo in cucina: i Vigili del Fuoco domano il fumo

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