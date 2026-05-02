Firenze vigili del fuoco domano l' ennesimo rogo e trovano una piantagione di marijuana

A Firenze, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio che ha danneggiato un'area verde. Durante le operazioni, sono stati trovati circa 200 arbusti di marijuana coltivati in modo artificiale. La piantagione era dotata di un sistema di irrigazione e illuminazione, che suggerisce un’attività di coltivazione organizzata. Nessuno è stato arrestato e le indagini sono in corso per identificare i responsabili.

Sono diversi i roghi, di grandi o piccole dimensioni, che stanno consumando i boschi della Toscana negli ultimi giorni. Uno di questi, nelle campagne tra le città di Firenze e Pistoia, ha portato i vigili del fuoco a una scoperta tanto insperata quanto sorprendente. Una intera piantagione di marijuana, organizzata con tanto di tubi per tenere irrigate le erbe., Il ritrovamento è avvenuto in località Poggioni nelle campagne di Cerreto Guidi (Firenze), non lontano da Lamporecchio (Pistoia). Le piante di cannabis, circa 200 in tutto, sono state individuate dopo che un incendio è stato domato grazie all'intervento di circa 12 squadre della Vigilanza antincendi boschivi locale.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Firenze, vigili del fuoco domano l'ennesimo rogo e trovano una piantagione di marijuana Notizie correlate Leggi anche: Paura a Castelnuovo, prende fuoco una casa in un complesso residenziale. I vigili del fuoco domano le fiamme Pietramurata, garage in fiamme: 50 vigili del fuoco domano l’incendioNotte di Paura a Pietramurata: Fiamme Divampano da un Garage, Tre Abitazioni a Rischio. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Incendio in via Pietrapiana a Firenze: intervento dei vigili del fuoco nella notte; Maxi Esercitazione internazionale USAR (Urban Search and Rescue); Firenze, fuga di gas in via Villamagna: strade chiuse, traffico nel caos; Bologna e Firenze, approvato il nuovo Piano di emergenza esterno per l’A1 tra le due città. Incendio in appartamento in centro a Firenze, evacuato il palazzoI vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, sono intervenuti intorno all'una di questa notte in via Pietrapiana, pieno centro di Firenze, per un incendio in un appartamento situato al 4° ... firenzetoday.it Firenze, incendio in appartamento in via Pietrapiana: edificio evacuato dai vigili del fuocoPaura a Firenze nella notte fra il 1° maggio e il 2 maggio 2026. I vigili del fuoco del sono intervenuti alle 1 in via Pietrapiana, per un incendio in un appartamento situato al 4° piano di un condomi ... firenzepost.it TRAMONTO SUL LUNGARNO FIRENZE ALLA PESCAIA SANTA ROSA - facebook.com facebook la maglietta di Conan x Primark è ufficialmente disponibile anche in Italia quella in foto si trova al Primark di Firenze, al centro commerciale I gigli x.com