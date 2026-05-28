I test sulla Dengue effettuati a Ponte Nuovo sono risultati negativi, portando alla sospensione delle operazioni di disinfestazione. L'intervento straordinario era stato avviato in alcune zone del borgo a causa di sospetti casi di febbre dengue. Le aree coinvolte nel protocollo di emergenza sono state identificate e monitorate, ma i risultati dei test hanno confermato l'assenza di infezioni. La disinfestazione è stata interrotta in tutte le zone coinvolte.

? Punti chiave Come si è concluso l'intervento straordinario nelle strade di Ponte Nuovo?. Quali aree geografiche hanno scatenato il protocollo d'emergenza nel borgo?. Perché la zanzara tigre rappresenta un rischio specifico per i viaggiatori?. Cosa differenzia la gestione della Dengue dai virus endemici come West Nile?.? In Breve Giulia Silvestrini coordina la vigilanza sanitaria su virus non endemici come Dengue e Zika.. Interventi con larvicidi e adulticidi previsti tra le 4 e le 6 del mattino.. Protocolli sanitari prevedono monitoraggio specifico per 15 giorni dopo rientri da aree tropicali.. Vigilanza massima per virus trasmessi da zanzara tigre tra 1 maggio e 31 ottobre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponte Nuovo: test negativi sulla Dengue, stop alla disinfestazione

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