Un caso di dengue via alla disinfestazione

Da firenzetoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un caso di dengue è stato segnalato tra Scandicci e Firenze. L’Asl Toscana Centro ha comunicato che una donna residente a Scandicci, rientrata da un viaggio all’estero, si trova attualmente ricoverata presso l’ospedale di Careggi ed è in buone condizioni. In seguito alla scoperta, sono state avviate operazioni di disinfestazione nella zona interessata. La presenza del virus ha generato l’attivazione delle procedure di controllo e prevenzione.

Scatta l’allerta dengue tra Scandicci e Firenze. L’Asl Toscana Centro ha segnalato un caso importato nella zona fiorentina nord-ovest: una donna residente a Scandicci, rientrata da un soggiorno all’estero, è ricoverata a Careggi ed è in buone condizioni.Partono subito le contromisure. L’indagine.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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