Un caso di dengue via alla disinfestazione

Un caso di dengue è stato segnalato tra Scandicci e Firenze. L’Asl Toscana Centro ha comunicato che una donna residente a Scandicci, rientrata da un viaggio all’estero, si trova attualmente ricoverata presso l’ospedale di Careggi ed è in buone condizioni. In seguito alla scoperta, sono state avviate operazioni di disinfestazione nella zona interessata. La presenza del virus ha generato l’attivazione delle procedure di controllo e prevenzione.

Scatta l’allerta dengue tra Scandicci e Firenze. L’Asl Toscana Centro ha segnalato un caso importato nella zona fiorentina nord-ovest: una donna residente a Scandicci, rientrata da un soggiorno all’estero, è ricoverata a Careggi ed è in buone condizioni.Partono subito le contromisure. L’indagine.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Arezzo, caso di virus Dengue. Scatta la disinfestazione dalle 22 di martedì 21 aprile Notizie correlate Leggi anche: Disinfestazione ad Arezzo per un nuovo caso di Dengue Un altro caso di Dengue in Toscana: disinfestazione a ScandicciSCANDICCI – Un caso di dengue importato è stato segnalato all’igiene pubblica della zona fiorentina nord ovest a seguito del soggiorno all’estero di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Confermato caso febbre da Dengue in via Monte Suello; ? Disinfestazione urgente per un caso di febbre Dengue: ecco dove e quando - BresciaToday; Brescia, caso di Dengue in via Monte Suello: tre giorni di disinfestazione straordinaria - Radio Bruno; Caso di virus Dengue in città, scatta la disinfestazione. Idro, sospetto caso di Dengue: stop al mercato di Crone e via alla disinfestazioneScatta l’allerta sanitaria a Idro (1.800 abitanti), dove nella frazione di Crone è stato segnalato un caso sospetto di contagio da virus Dengue di ... bsnews.it Un caso di Dengue e scatta la disinfestazioneAREZZO: Il paziente è stato ricoverato in ospedale, ed è principalmente in quella zona che si sono concentrati gli interventi contro la zanzara tigre ... toscanamedianews.it Il caso del 17enne a Torino: l’accusa per il reato di «propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa» era aggravata dalla negazione della Shoah - facebook.com facebook Silenzi e parole: a Roma c’è il caso #Massara x.com