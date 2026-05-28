Ponte del 2 giugno più treni per Rimini e la Riviera | oltre 60 mila posti in più

Per il ponte del 2 giugno, Trenitalia Tper ha aumentato i collegamenti ferroviari sulla tratta verso Rimini e la Riviera. Sono stati aggiunti oltre 60 mila posti in più rispetto ai normali servizi, in vista dell’afflusso di viaggiatori per l’evento in Fiera. Il piano prevede un incremento delle corse per facilitare gli spostamenti durante il fine settimana. I dettagli sui nuovi orari e le frequenze sono disponibili sui canali ufficiali dell’azienda.

In vista dell'imminente ponte del 2 giugno e in concomitanza con l'evento in Fiera, Trenitalia Tper ha predisposto un importante piano di potenziamento del servizio ferroviario regionale. L'iniziativa, concordata con la Regione Emilia-Romagna, nasce per rispondere concretamente all'aumento della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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