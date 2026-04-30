Per il ponte del primo Maggio treni potenziati con 63 corse e 35mila posti in più

In vista del ponte del Primo maggio, Trenitalia Tper ha annunciato un aumento delle corse ferroviarie, con 63 treni in più e circa 35.000 posti aggiuntivi rispetto al normale. L'operazione è stata concordata con la Regione Emilia-Romagna, con l'obiettivo di gestire l'incremento di viaggiatori previsto durante il periodo festivo e di facilitare gli spostamenti sulla rete regionale.

In vista del ponte del 1° maggio Trenitalia Tper, d’intesa con la Regione Emilia-Romagna, potenzia ulteriormente l’offerta ferroviaria per rispondere all'incremento della domanda turistica. Al piano originale, che prevedeva l’introduzione di 43 corse aggiuntive, se ne aggiungono ora altre 20 per.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Assalto al primo maggio: treni potenziati con 63 corse extra per spingere il turismoIn vista del ponte dell'1 maggio Trenitalia Tper, d’intesa con la Regione Emilia-Romagna, potenzia ulteriormente l’offerta ferroviaria per rispondere... Previsioni meteo per il ponte del Primo Maggio, sole e caldo con l'anticiclone che allontana i temporaliLe previsioni meteo per il ponte del Primo Maggio prevedono sole e caldo grazie al ritorno dell’anticiclone. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ponte del Primo Maggio: ecco qualche meta perfetta per un mini break primaverile; Ponte 1 maggio, 7,4 milioni di italiani in viaggio: giro d'affari da 3,8 miliardi. I dati; Per il ponte del 1° maggio 2026 sono 7,4 milioni gli italiani pronti a partire, soprattutto verso il mare; Cosa fare a Bologna per il ponte del 1 Maggio 2026. Ponte del 1° Maggio in Toscana: guida agli eventiLa primavera toscana del 2026 è una vera epifania del lavoro creativo, un concetto che in questa terra si declina da secoli tra la sapienza delle mani e l’ardire dell’intelletto. Per questo ponte del ... nove.firenze.it Ponte del 1° Maggio, partenze intelligenti per evitare il trafficoProve generali per l'estate: si prevedono picchi di affollamento su autostrade e strade statali venerdì e domenica ... moto.it Il 9 e 10 maggio al Parco Camozzi di Ranica la XVIII edizione della mostra-mercato: oltre 50 espositori, laboratori, incontri e musica per raccontare il legame tra migrazioni naturali e culture umane. - facebook.com facebook Primo Maggio a Roma: gli orari e le modifiche alla metro, bus e tram ift.tt/6p2jKL7 x.com