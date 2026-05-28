Trenitalia 2 giugno e Rimini Wellness | oltre 100 corse straordinarie e 60.000 posti aggiuntivi Coinvolta anche Parma

Notizia in breve

Per il ponte del 2 giugno e Rimini Wellness, Trenitalia Tper ha programmato oltre 100 corse straordinarie e aggiunto 60.000 posti sui treni regionali. L'offerta di trasporto è stata ampliata anche nella zona di Parma, con l'obiettivo di gestire l'aumento di passeggeri previsto durante le festività e gli eventi. Le modifiche al servizio sono state annunciate in vista delle giornate di maggiore afflusso.