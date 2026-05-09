Aspettando Vasco Rossi 35 tir e il palco che cresce | Rimini entra già nel clima del tour
A Rimini le operazioni di allestimento sono in corso allo stadio Romeo Neri per i concerti di Vasco Rossi previsti il 29 e 30 maggio. Sono stati portati in città 35 tir per il montaggio del palco, che sta crescendo in dimensioni per accogliere il pubblico. L’evento apre il tour estivo del cantautore e attira fan provenienti da diverse parti d’Italia.
Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Allo stadio Romeo Neri sono partiti gli allestimenti per il doppio appuntamento di Vasco Rossi del 29 e 30 maggio, evento che aprirà il tour estivo 2026 del Komandante e che porterà in città migliaia di fan da tutta Italia. “Sua Maestà il palco ha.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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