Durante il ponte del 2 giugno, l'Italia ha registrato temperature elevate a causa di un anticiclone. Tuttavia, martedì si prevede un cambiamento con l’arrivo di un fronte instabile che potrebbe provocare rovesci intensi, grandine e venti forti principalmente nelle regioni del Nord.

Roma - Anticiclone protagonista nel weekend con temperature sopra media, ma martedì un fronte instabile potrebbe portare rovesci intensi, grandine e vento soprattutto al Nord Italia settentrionale. Il Ponte del 2 giugno si annuncia segnato da un’Italia divisa tra anticiclone subtropicale, caldo fuori stagione e temporali localmente intensi. Dopo la breve fase instabile di metà settimana, l’alta pressione tornerà a rafforzarsi già da venerdì, riportando condizioni più stabili su gran parte del Paese e favorendo una nuova risalita delle temperature. Nel corso di sabato il tempo sarà inizialmente soleggiato su molte regioni. Nel pomeriggio, tuttavia, il riscaldamento diurno potrà favorire la formazione di rovesci e temporali sulle Alpi occidentali, su alcuni tratti dell’Appennino settentrionale e nelle zone interne della Sicilia. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Ponte del 2 giugno, caldo rovente e temporali forti: Italia divisa in due

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