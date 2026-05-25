Per il ponte del 2 giugno, l’Italia si prepara a un fine settimana con temperature elevate e temporali. L’anticiclone domina la settimana, ma dal Nord potrebbero arrivare correnti più umide. Il sole sarà diffuso, con caldo intenso, mentre su Alpi e pianure settentrionali si prevedono rovesci localmente forti.

Roma - Anticiclone protagonista nella settimana, ma dal Nord potrebbero arrivare correnti più umide: sole diffuso, caldo intenso e rovesci localmente forti su Alpi e pianure settentrionali. La nuova settimana si apre con l’anticiclone in deciso rinforzo sull’Italia e su buona parte dell’Europa. Il risultato sarà una fase di tempo stabile, con ampi spazi soleggiati e temperature in ulteriore aumento. Il caldo si farà sentire soprattutto sulle regioni del Centro-Nord, dove i valori potranno assumere caratteristiche quasi estive, specie nelle ore centrali della giornata. Il quadro, però, non resterà completamente uniforme. Tra mercoledì e giovedì alcune infiltrazioni di aria più fresca dai quadranti settentrionali potranno favorire lo sviluppo di temporali pomeridiani, in particolare lungo i rilievi alpini e appenninici. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Ponte del 2 giugno, caldo e temporali: l’Italia rischia un weekend diviso

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