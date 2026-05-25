Durante il ponte del 2 giugno, in Lombardia saranno attivi autovelox mobili lungo le strade e le autostrade regionali. I controlli sul rispetto dei limiti di velocità saranno effettuati da vari corpi di polizia, tra cui la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Polizia Locale. Sul territorio saranno presenti anche sistemi di rilevamento automatico della velocità, come i tutor, che monitoreranno il traffico autostradale. I controlli saranno in vigore dal 25 maggio fino al 31 maggio.

Milano, 25 maggio 2026 – Ecco dove saranno da lunedì 25 a domenica 31 sulla rete stradale e autostradale lombarda i controlli del rispetto dei limiti di velocità della Polizia di Stato senza dimenticare anche quelli dei carabinieri e Polizia Locale oltre ai tutor in autostrada. Il rispetto dei limiti di velocità è fondamentale per la vostra e altrui salute: il 10 per cento degli incidenti stradali infatti è causato dall’eccesso di velocità, molti meno di quelli da “distrazione” ma l’effetto è devastante visto è responsabile di 3 morti su 10 sulle nostre strade. Rispettare i limiti di velocità, quindi, non è solo un obbligo da codice della... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Autovelox mobili a Milano e in Lombardia: ecco dove sono durante il ponte del 2 giugno

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