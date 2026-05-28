Ponte del 2 giugno a Cinecittà World e apertura del parco acquatico

Dal 30 maggio, Cinecittà World apre la stagione estiva, anticipando l’arrivo del caldo con temperature elevate. In concomitanza, il parco acquatico apre le sue porte per la prima volta. La data segna l’inizio di un periodo di attività che si protrarrà fino a settembre, con numerose attrazioni e iniziative dedicate ai visitatori. Durante il ponte del 2 giugno, il parco sarà aperto regolarmente, offrendo spazi dedicati alle famiglie e agli appassionati di divertimento.

Le roventi temperature anticipano l'estate e, dal 30 maggio, inaugura ufficialmente la stagione estiva di Cinecittà World.Con l’apertura di AquaWorld e un lungo weekend di divertimento, il Parco in zona Castel Romano presenta la sue novità estive. L'area acquatica di Cinecittà World è ovviamente. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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