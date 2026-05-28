Per il ponte del 2 giugno, i cantieri lungo le autostrade in Liguria saranno sospesi per garantire fluidità al traffico. Tuttavia, alcuni tratti autostradali resteranno comunque chiusi a causa di lavori in corso. La lista dei tratti interessati non è stata ancora comunicata ufficialmente. Restano attivi i cantieri in altre zone della regione, con alcune tratte interdette al transito. La situazione sarà monitorata e aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore.

? Domande chiave Quali tratti autostradali rimarranno invece bloccati dai cantieri durante il ponte?. Come cambierà la viabilità sulla A10 e sulla A12 da domani?. Perché i lavori nel nodo di Busalla non verranno sospesi?. Dove si concentreranno i rallentamenti nonostante la rimozione dei cantieri?.? In Breve A10 e A12 avranno due corsie libere dal 29 maggio alle ore 12 del 3 giugno.. A26 manterrà i cantieri tra Masone e Ovada garantendo comunque due corsie per senso.. Lavori su A7 Busalla e galleria Monreale proseguono per chiudere i progetti con un anno di anticipo.. A6 tra Torino e Savona vedrà la riconfigurazione dei cantieri tra il 29 maggio e il 3 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponte 2 giugno: stop ai cantieri in Liguria per viaggiare fluidi

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Estate di cantieri sui binari, disagi per i pendolari pavesi

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