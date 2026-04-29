A partire dal 30 aprile alle 14, i cantieri sulle autostrade A10 e A12 in Liguria verranno sospesi per consentire un maggiore flusso di traffico durante il ponte del primo maggio. La decisione permette di mantenere due corsie per senso di marcia, facilitando gli spostamenti dei mezzi tra le località costiere e le zone interne. La sospensione dei lavori durerà fino al termine del ponte, garantendo maggiore sicurezza e fluidità alla circolazione.

? Cosa sapere La Liguria smonta i cantieri su A10 e A12 dal 30 aprile alle ore 14.. La misura garantisce due corsie per senso di marcia durante il ponte dell'1 maggio.. Giovedì pomeriggio inizierà lo smontaggio dei cantieri più impattanti sulle tratte autostradali tra Ventimiglia e Sarzana per garantire il passaggio fluido durante il ponte dell’1 maggio. La decisione, che mira a liberare le strade ligure dai rallentamenti, è stata comunicata dall’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria, Giacomo Raul Giampedrone, dopo un confronto tecnico con i concessionari Aspi e Concessioni del Tirreno e sotto la guida del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponte 1° maggio: stop ai cantieri per liberare le autostrade liguri

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