Ponte 2 giugno | autostrade liguri quasi libere dai cantieri ma c' è il bollino rosso La mappa

Da venerdì 29 maggio nel primo pomeriggio partirà il piano di smontaggio dei cantieri autostradali in Liguria, in vista del ponte del 2 giugno. Nonostante i cantieri siano quasi tutti rimossi, si prevede comunque il bollino rosso sulle autostrade della regione. La mappa delle strade indica un aumento del traffico, anche se le corsie saranno libere dai lavori. La situazione si concentra principalmente sulle principali vie di collegamento verso le destinazioni turistiche.

A partire dal primo pomeriggio di venerdì 29 maggio, prenderà il via il piano di smontaggio dei cantieri autostradali in vista del prossimo ponte festivo del 2 giugno. Scatta però subito il bollino rosso per le prime partenze. Di seguito i dettagli tratta per tratta in Liguria e i cantieri che. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Fuga per il ponte del 2 giugno: autostrade liguri (quasi) libere dai cantieri. La mappa tratta per trattaDa venerdì 29 maggio nel primo pomeriggio partirà il piano di smontaggio dei cantieri autostradali in Liguria, in vista del ponte del 2 giugno.

Ponte 1° maggio: stop ai cantieri per liberare le autostrade liguriA partire dal 30 aprile alle 14, i cantieri sulle autostrade A10 e A12 in Liguria verranno sospesi per consentire un maggiore flusso di traffico...

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Autostrade, stop ai cantieri per il ponte del 2 giugno x.com