Ponsacco | il Capodanno d' Estate è il tema della Festa del Commercio
A Ponsacco, il centro storico si anima con il 'Capodanno d'Estate', evento che anticipa l’arrivo del nuovo anno. La festa include musica, spettacoli e cibo, trasformando il tradizionale San Silvestro in una celebrazione estiva. L’iniziativa si inserisce nella Festa del Commercio e si svolge in un’atmosfera di festa e aggregazione. La manifestazione si svolge nella giornata di fine dicembre, coinvolgendo attività commerciali e cittadini.
A Ponsacco l'anno nuovo arriva in anticipo con il 'Capodanno d'Estate', dove musica, spettacoli e buon cibo animeranno il centro storico con un originalissimo San Silvestro in versione estiva. E' sabato 6 giugno la data dell'appuntamento più atteso, con il nuovo tema scelto per la Festa del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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