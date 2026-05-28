Ponsacco | il Capodanno d' Estate è il tema della Festa del Commercio

Notizia in breve

A Ponsacco, il centro storico si anima con il 'Capodanno d'Estate', evento che anticipa l’arrivo del nuovo anno. La festa include musica, spettacoli e cibo, trasformando il tradizionale San Silvestro in una celebrazione estiva. L’iniziativa si inserisce nella Festa del Commercio e si svolge in un’atmosfera di festa e aggregazione. La manifestazione si svolge nella giornata di fine dicembre, coinvolgendo attività commerciali e cittadini.