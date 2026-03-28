Festa del Capodanno pisano al Giardino Scotto

Sabato 28 marzo, la città celebra il Capodanno pisano con una giornata di eventi al Giardino Scotto. La manifestazione è organizzata dall’associazione Balestrieri di Porta San Marco e prevede rievocazioni storiche al Bastione Sangallo e nell’Arena del Giardino Scotto. La festa si svolge durante tutto il giorno, coinvolgendo diverse aree e momenti di spettacolo.

Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Sabato 28 marzo i festeggiamenti del Capodanno pisano durano tutta la giornata con la Festa che avrà il suo cuore al giardino Scotto a cura dell'associazione Balestrieri di Porta San Marco, con eventi di rievocazione storica al Bastione Sangallo e nell’Arena del Giardino Scotto. Alle ore 16:30 si terrà il Palio della balestra delle Magistrature del Gioco del Ponte, seguito alle ore 17:30 dal concerto degli H.E.R.P.E.S. Sempre il 28 marzo 2026, nel centro storico, si svolgerà lo spettacolo itinerante “Opus Band – Un irriverente viaggio musicale tra sacro e profano”, con esibizioni della street band alle ore 17, 19 e 22. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Festa del Capodanno pisano al Giardino Scotto Articoli correlati Al Giardino Scotto arrivano i 'Terre di Pisa Bike Days'La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e la Comunità di Ambito Turistico Terre di Pisa, guidato dal Comune di Pisa, hanno presentato i... Parcheggio nel Vallo del Giardino Scotto: nuovo appello dalla cultura per il noOltre 100 firme di personalità di varie discipline sostengono un documento contro la previsione. Una selezione di notizie su Festa del Capodanno pisano al Giardino... Temi più discussi: Capodanno in stile pisano; Capodanno Pisano. Pisa entra nel 2027; Capodanno pisano, il 25 marzo il momento culminante tra corteo e raggio di sole; Domani è il Capodanno pisano: Pisa entra nel 2027. Capodanno Pisano, presentato il programma completoPisa si prepara a entrare nel 2027. Come ogni anno il 25 marzo si celebra il Capodanno in stile pisano e, dunque, secondo la tradizione Pisa anticiperà di ... gonews.it Capodanno Pisano: Cattedrale gremita per la cerimonia del raggio di soleUna Cattedrale gremita di pisani e turisti ha salutato l’arrivo del 2027 in stile pisano con un lungo applauso. Come da tradizione allo scoccare del ... gonews.it Oggi celebriamo la Festa delle Lanterne! Con il 15° giorno del primo mese del calendario lunare si conclude il Capodanno Cinese. È la notte della luna piena, delle lanterne accese e dei dolci tradizionali di riso glutinoso, chiamati yuanxiao o tangyuan, si - facebook.com facebook