Manfredonia concessione temporanea di posteggi per il commercio su aree pubbliche in occasione della Festa della Mamma 2026

A Manfredonia è stata emanata una determina che autorizza temporaneamente l’assegnazione di posteggi per il commercio su aree pubbliche in occasione della Festa della Mamma 2026. La concessione riguarda specificamente spazi destinati alla vendita durante l’evento e sarà valida per il periodo previsto. La comunicazione si riferisce alla determinazione n. (numero specifico non indicato).

Si avvisa che come indicato nella determinazione n. 182026 potranno essere presentate le domande di assegnazione dei posteggi utilizzando lo schema di domanda in allegato dal 24 al 30 Aprile. Si ricorda altresì che le domande pervenute oltre il termine del 30 Aprile potranno essere prese in considerazione in caso di posteggi rimasti non assegnati se pervenute entro il 5 maggio. .🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, concessione temporanea di posteggi per il commercio su aree pubbliche in occasione della Festa della Mamma 2026 Notizie correlate Leggi anche: Melito, lotta della Municipale al commercio abusivo: multe per 10mila euro in occasione della Festa della Donna Commercio, proroga fino al 31 dicembre per le attività su aree pubbliche: "Così garantiamo stabilità e continuità"Prorogate fino al 31 dicembre "o comunque fino a sei mesi dall’eventuale adozione delle linee guida nazionali" le concessioni dei commercianti che...